За сутки в Петербурге 391 человек заразился COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения за сутки в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 13 ноября, в городе на Неве за сутки выявили 391 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было меньше — 355 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 63 заболевших, выздоровело 192 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в больницах Петербурга умерло 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 930 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 5 364, скончались 60 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории городской больницы №40 будет построен корпус-трансформер, который в короткие сроки можно будет перестроить на прием инфекционных больных на случай новой волны пандемии.