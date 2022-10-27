В Петербурге новый корпус Александровской больницы откуется в декабре

В Петербурге завершается строительство нового корпуса Александровской больницы, который начнет принимать пациентов уже в декабре этого года.

Как сообщил телеканал “Санкт-Петербург”, на данный момент уже закончены работы по отделке фасада плиткой. Также рабочие смонтировали крышу, установили окна и двери.

В Смольном отметили, что все работы ведутся по установленному графику, строители соблюдают сроки. Уже в декабре текучего года в новом шестиэтажном здании госпиталя-трансформера начнут принимать первых пациентов.

Госпиталь-трансформер будет функционировать как региональный сосудистый центр. Новый корпус спроектирован таким образом, чтобы случае новой волны пандемии его можно было оперативно переоборудовать в инфекционный госпиталь на 415 коек.