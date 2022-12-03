В Сестрорецкой городской больнице появилась площадка для санитарной авиации

В Сестрорецкой городской больнице №40 построили вертолетную площадку для санитарной авиации. Ее открыли в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Новая площадка способна принимать все типы вертолетов массой до 12 тонн. Современное оборудование помогает принимать пациентов даже ночью. Всего таких площадок в Северной столице пять. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В ведомстве отметили, что применением вертолетов в медицине стало мировой практикой. Особенно когда счет идет на минуты и пациенту необходима оперативная помощь.

Всего на площадку потратили 37,5 миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге на территории городской больницы №40 собираются возвести корпус-трансформер.