За сутки в Петербурге 467 человек заразился COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения за сутки в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 18 ноября, в городе на Неве за сутки было выявлено 467 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было немного меньше — 465 зараженных. За последние 24 часа госпитализировали 97 заболевших, выздоровело 494 человек.

За последние сутки от последствий коронавируса в больницах Петербурга умерло 12 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 995 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Городской больницы № 40 в Петербурге будет построен корпус-трансформер, способный оперативно перестраиваться на прием инфекционных больных.