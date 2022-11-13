В Петербурге на территории больницы №40 построят корпус-трансформер

В Петербурге на территории городской больницы №40 собираются возвести корпус-трансформер.

В 2022-м году, на территории больницы №40 уже были реконструированы корпуса, в которых теперь располагаются патологоанатомическое отделение, новая современная противошоковая операционная, отделения реанимации, офтальмологии и колопроктологии.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в рамках адресной инвестиционной программы на территории городской больницы №40, расположенной в Сестрорецке, в ближайшее время начнется строительство еще двух современных корпусов. Речь идет о корпусах лучевой терапии и нового стационара-трансформера.

В пресс-службе отметили, что с начала пандемии коронавируса, возведение больниц-трансформеров, которые в короткие сроки способны перестраиваться на прием инфекционных больных, стало уникальным опытом петербургского здравоохранения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что завершается строительство нового корпуса-трансформера на территории Александровской больницы.