За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 208 человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 208 человек. Стоит отметить, что количество выздоровевших петербуржцев столько же. На сегодняшний день в Северной столице насчитывается 30% свободных коек.

Также отметим, что 12 сентября Смольный опубликовал «Перечень показателей эпидемиологической ситуации», в котором указано, что коэффициент распространения ковида составил 1,49% при нормативе единица.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург занял первое место по количеству суточных заболеваний по стране. В свою очередь, заместитель главы города Олег Эргашев заявил, что город вышел на плато по заболеваемости.