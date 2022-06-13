За сутки коронавирус подтвердили у 203 петербуржцев

В Петербурге за прошедшие сутки, 12 июня, в официальную статистику вошли 203 новых случая заболеваемости коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость продолжает незначительно снижаться. Днем ранее сообщалось о 205 новых случаях. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 1 532 666 петербуржцев.

За сутки госпитализация потребовалась 53 петербуржцам. Выписали по выздоровлению 205 человек.

Суточная смертность от болезни и её последствий в Петербурге составила 12 случаев. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 33 975 петербуржцев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России начались исследования вакцины от коронавируса на детях 9-11 лет.