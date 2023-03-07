Лидером по числу зараженных коронавирусом за сутки стал Петербург

Санкт-Петербург 7 марта встал на первое место по суточному заражению коронавирусной инфекцией. При этом медики зафиксировали в городе еще десять смертей от последствий болезни. В Москве число скончавшихся больше на два — 12 человек.

Во вторник, 7 марта, появилась статистика, по которой количество умерших и заболевших коронавирусом прибавилось. Новую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19. Оказалось, что Петербург стал лидером по суточному приросту зараженных.

Так, медики зафиксировали еще 1 460 инфицированных коронавирусом петербуржцев, в Москве это число достигло 1 448. При этом побороть инфекцию смогли 1 870 жителей Северной столицы, а также 3 456 москвичей. За последние сутки в Ленинградской области коронавирусом заразились 68 граждан.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 37 185 человек, заразились при этом 1 887 570 местных жителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что более 80 петербургских врачей ушли из жизни, заразившись коронавирусом на работе во время пандемии.