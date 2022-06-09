Вакцину от коронавируса в России испытают на детях 9-11 лет

Клинические испытания детской вакцины от коронавируса готовятся в России. Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург первыми препарат введут детям в возрасте от 9 до 11 лет. Слова эксперта приводит ТАСС.

Уточняется, что уже найдены первые 16 добровольцев. Дети легли в больницу вместе с родителями и уже успели пройти предварительное обследование. Если испытания в этой возрастной группе пройдут успешно, вторым этапом станет клиническое исследование вакцины от коронавируса на детях в возрасте от 6 до 9 лет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что дети-участники эксперимента легли в больницу 6-7 июня. Введение им вакцины от коронавирусной инфекции запланировано на 9 и 10 июня.