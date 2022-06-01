Вакцину от коронавируса в России готовятся испытывать на детях с 6 лет

Клинические исследования вакцин от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет в России скоро начнутся. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, дети-добровольцы лягут в стационар 6-7 июня. Ввести им вакцину планируется 9-10 июня. В стационар для проведения всех необходимых процедур маленьких испытуемых будут госпитализировать вместе с родителями.

Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет было одобрено Министерством здравоохранения России 24 января. Их осуществление, как ожидается, займет до трех месяцев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России проводятся клинические исследования новой вакцины от коронавируса для взрослых. Испытываемый препарат был разработан на основе вирусоподобных частиц.