В Петербурге увеличилось число суточных госпитализаций с COVID-19

Согласно статистике из «Перечня показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» за последние сутки в стационары Северной столицы, с диагнозом коронавирусная инфекция, попали 290 человек. Днем ранее этот показатель равнялся 178, а за день до этого — 176 госпитализаций.

На сегодняшний день в Петербурге развернуто 5163 койки для больных «ковидом», из них 3635 мест занято. Также в реанимации находятся 364 петербуржца, а к аппаратам ИВЛ подключено 152 человека. На данный момент на амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмониями находятся 17 тысяч 731 житель города на Неве.

Также отметим, что за последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса привились 3127 человек, а полностью закончили цикл — 10 тысяч 674 петербуржца.