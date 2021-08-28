В Петербург поступило более 97 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что в субботу, 28 августа, в Северную столицу поступило 97 тысяч 200 доз вакцины «Спутник Лайт».

За все время в Петербург завезли 2 млн 165 тыс 066 комплектов доз различных вакцин от COVID-19. Также известно, что за весь период прививку от коронавируса поставили 1 474 215 петербуржцев, из которых 1 418 016 прошли полный цикл вакцинации.

«Запас вакцины в городе – 412 111 комплектов (373 202 комплектов – бюджетная, 38 909 – коммерческая)», — сообщили в Смольном.

Кроме того, губернатор города на Неве Александр Беглов заявил, что количество привитых растет с каждым днем, что особенно важно перед началом нового учебного года. Планируется, что обучение будет проходить в очном формате.