Специалисты установили уровень защиты от COVID-19 при ревакцинации «Спутником Лайт»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург установил уровень защиты от коронавируса при ревакцинации «Спутником Лайт». Об этом 30 января сообщает ТАСС.
Глава научного института рассказал, что уровень защиты от коронавируса в течение первых трех месяцев после ревакцинации составляет 100 процентов.
«75 процентов вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100 процентов людей имело вируснейтрализующие антитела», — подчеркнул специалист.