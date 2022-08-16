В Комзраве Петербурга заявили об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса

В Петербург возобновили поставки вакцин от COVID-19 в августе этого года. В Комздраве отметили, что дефицита препаратов нет.

Как пишет “МК в Питере”, из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Петербурге вакцина расходовалась медленно, поэтому с января ее поставки были прерваны. Теперь же, в связи с ростом заболеваемости, в город вновь стали поставлять препарат.

Для ревакцинации, вместо вакцины «Спутник Лайт», горожанам могут колоть первый компонент «Спутника V». Также к ревакцинации петербуржцев призываеют власти города. Рост суточной заболеваемости недавно почти достиг четырех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.