Выплаты медикам, работающим с ковид-больными, продлили до 30 сентября

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что выплаты, предназначающиеся для медицинских работников, которые лечат больных коронавирусом, продлили до 30 сентября 2021 года.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга, предусматривающее продление срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки работникам медицинских организаций,… оказывающим медицинскую помощь… по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 30 сентября 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Власти отметили, что средства для медиков будут выделяться из резервного фонда правительства Северной столицы. По данным 21 июля, соответствующие выплаты получили 31 095 врачей.