С начала пандемии более 80 петербургских врачей скончались, подхватив коронавирус на работе

В Санкт-Петербурге более 80 врачей скончались после того, как подхватили коронавирус на рабочем месте.

В общей сложности не смог выжить 81 специалист, заразившийся COVID-19 во время исполнения обязанностей на работе. Число медиков, которые за время пандемии были инфицированы не на рабочем месте и в итоге умерли, еще больше. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на информацию, озвученную главой комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом.

Всего за время пандемии в Северной столице ушли из жизни более 1 миллиона 800 тысяч горожан. Скончавшимся медикам направили более 11 миллиардов рублей выплат из регионального бюджета. В общей сложности их получили более 36 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на дня в Петербург завезли еще 30 тысяч доз препарата, созданного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о "Спутнике V".