Работающих с коронавирусом врачей застрахуют на 3 млрд рублей

Более трех миллиардов рублей будет направлено на страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Страховые выплаты полагаются не только врачам, но также среднему и младшему медперсоналу, но и водителям скорых, которые заразились на работе. Ранее Владимир Путин подписал указ, расширяющий перечень претендентов на выплаты.

Еще 2,2 млрд рублей будет выделено на выплаты медикам, которые работают военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе, и водителям машин скорой, контактирующим с больными ковидом. На выплаты сотрудникам социальных учреждений будет выделено 2,5 млрд рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Роспотребнадзор может отменить обязательный норматив по охвату тестированием на коронавирус.