В Петербурге выплатят пострадавшим от ковида медикам более 900 миллионов рублей

С 1 января по 30 апреля 2022 года медработникам Петербурга, заболевшим коронавирусом на рабочем месте, выплатят более 900 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Средства будут выделены из резервного фонда. Выплаты также полагаются тем, кто заболел коронавирусом в 2021 году, однако денег не получил.

За прошедший год «ковидные» выплаты получили 16 982 петербургских медработника. Каждому было выплачено единовременно по 300 тысяч рублей. 38 семей петербургских медиков, которые скончались от коронавируса, получили по миллиону рублей.

Два медработника, которые стали инвалидами вследствие перенесенной коронавирусной инфекции, получили по 500 тысяч рублей.