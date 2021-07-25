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Олег Эргашев назвал причину снижения количества госпитализаций с COVID-19

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© Фото: baltphoto.ru

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Вице-губернатор отметил высокий рост вакцинации среди петербуржцев.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в последнее время нагрузка на городские стационары начинает снижаться. Замглавы города объяснил это тем, что на это повлияли высокие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции среди населения.

Также Эргашев отметил, что количество привитых от COVID-19 уже перевалило за 1,2 млн человек. Полностью цикл вакцинации завершили более 830 тыс. человек.

«Пока в Петербурге достаточный запас вакцины и необходимый коечный фонд, нам нужно позаботиться о здоровье плановых пациентов», — заявил вице-губернатор.

Кроме того, Олег Эргашев добавил, что объём специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, не должен снижаться.

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