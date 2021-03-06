Беглов рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал прививку от COVID-19 неделю назад. Побочных эффектов у него нет, дискомфорта после вакцинации он не ощутил, рассказал градоначальник.

В пресс-службе Смольного отметили, что губернатор работает в обычном режиме.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет никакого способа обезопасить общество от заражения коронавирусом, кроме соблюдения санитарных норм и вакцинации.

Беглов отметил, что близится дачный сезон. Он рекомендовал дачникам активно прививаться.

Также губернатор рассказал о приближении летнего туристического сезона, к которому хорошо было бы сделать коллективный иммунитет.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в наш город поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона", свыше тысячи доз. Ранее ввозили только "Спутник V".