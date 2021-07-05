В Петербург поступило почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 49 тысяч 200 доз на фармацевтическую базу Северной столицы. За все время в Петербург доставили 1 млн 128 тыс. 532 дозы вакцины от коронавируса. На данный момент в фармбазе региона находится 174 тыс. 892 дозы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что все больше жителей города начинают идти на прививку от COVID-19, соответственно растет число вакцинированных. Таким образом, необходимо продолжать поддерживать высокий уровень вакцинации. Об этом сообщил глава города.

Отметим, что всего в Санкт-Петербурге уже 953 тыс. 640 поставили вакцину от «ковида», 724 тыс. 357 человек прошли полный курс.