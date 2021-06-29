Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19

Петербургский губернатор Александр Беглов повторно привился вакциной от коронавируса. Новый укол позволит обеспечить защиту от нового штамма из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - отметили в ведомстве.

Первый цикл вакцинации губернатор города на Неве завершил весной 2021 года. Ревакцинацию Александр Беглов провел во вторник, 29 июня. Всего в городе 696 191 человек завершили цикл вакцинации от инфекции COVID-19.