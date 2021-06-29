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Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19

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© Фото: baltphoto.ru

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Тем самым, губернатор обеспечил себе защиту от нового “индийского” штамма.

Петербургский губернатор Александр Беглов повторно привился вакциной от коронавируса. Новый укол позволит обеспечить защиту от нового штамма из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - отметили в ведомстве.

Первый цикл вакцинации губернатор города на Неве завершил весной 2021 года. Ревакцинацию Александр Беглов провел во вторник, 29 июня. Всего в городе 696 191 человек завершили цикл вакцинации от инфекции COVID-19.

 

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