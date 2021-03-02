Россиянам посоветовали не планировать летние отпуска за рубежом

В Совфеде предупреждают, что границы снова могут закрыть в случае обострения ситуации с коронавирусом.

При планировании летних отпусков россиянам следует учесть обстановку в мире и предпочесть российские курорты европейским. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, отпуск в РФ точно состоится, а вот за рубежом может сорваться из-за неопределенности с коронавирусом.

Как заметила Матвиенко, существует вероятность повторного закрытия границ и отмены авиарейсов.

"Это зависит не от нас", - добавила спикер Совфеда, говоря о взаимодействии с другими государствами.

Как писал Санкт-Петербург.ру, международное авиасообщение было прервано в конце марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить домой. Возобновились перелеты с августа 2020 года, хотя и очень постепенно.