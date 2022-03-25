Новые водные маршруты появятся в Петербурге в новом сезоне

Новый водные экскурсионные маршруты подготовят в Петербурге к туристическому сезону. Как сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, они соединят городские достопримечательности и точки притяжения. Новый маршрут позволит добраться от «Севкабельпорта» до «новой Голландии».

С 28 марта в Петербурге снимаются ограничения на наполняемость водных судов, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Трамвайчики можно будет заполнять на 100%, а пассажирам разрешат перемещаться по палубе.