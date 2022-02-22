27 санаториев Петербурга реабилитируют переболевших коронавирусом

27 санаториев Петербурга предлагают пациентам программы реабилитации после коронавируса. Реестр данных учреждений создало агентство медицинского туризма. В него вошли санатории из Сестрорецка, Комарово, Пушкина и Стрельны.
В пресс-службе петербургского агентства медицинского туризма рассказали, что петербургские санатории участвуют в программе туристского кешбэка. Это позволяет сэкономить на программе реабилитации до 20%. Желающие участвовать в её пятом туре, который стартовал 18 января 2022 года могут оплатить поездку до 12 апреля и воспользоваться программой до 30 апреля.
Уточняется, что учреждения соответствуют методическим рекомендациям Минздрава и Института питания РАН.