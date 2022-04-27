Власти назвали дату проведения «Алых парусов»

Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» в этом году пройдет в пятницу, 24 июня. Такая датиа значится в опубликованном на сайте администрации постановлении городского правительства.

Праздник «Алые паруса» входит в мировой реестр событийного туризма. В России только это мероприятие может похвастаться подобным статусом.

Традиция возобновилась в 2005 году и с тех пор праздник проходит ежегодно. Только в 202-м году из-за пандемии коронавируса событие провели в формате онлайн.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что власти начали готовиться к нынешним «Алым парусам» еще в марте. На проведение праздника выделено 11 553 720 рублей. Эти средства пойдут, в том числе и на украшение города.