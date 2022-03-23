Власти Петербурга начали подготовку к «Алым парусам»

Смольный выделил 11 553 720 рублей для проведения «Алых парусов», Дня ВМФ и Дня города. Об этом 23 марта сообщает Neva.Today со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Соответсвующий лот появился появился на портале сегодня. На выделенные деньги предполагается украсить город сразу к трем праздникам: «Алым парусам», Дню ВМФ и Дню города. С кем власти Петербурга заключат контракт будет известно уже в апреле.

Подрядчик должен будет украсить город с 26 по 29 мая для празднования Дня города, затем с 24 по 25 июня для «Алых парусов», и, наконец, с 29 по 31 июня развесить украшения ко дню ВМФ.