Туроператоры из России и других стран встретятся на международном форуме TRAVEL HUB в Петербурге

Представители туристического рынка России и других стран встретятся на международном форуме TRAVEL HUB-2022 в Петербурге. 8 декабря экспертов будут ждать на глобальном гибридном форуме с зарубежными партнерами, где обсудят развитие взаимных турпотоков между РФ и дружественными государствами. Мероприятие организует комитет по развитию туризма Петербурга.



Встреча пройдет в гибридном формате — онлайн и офлайн. На мероприятии эксперты обсудят тренды глобализации и цифровизации в индустрии, тенденции в предпочтениях путешественников после пандемии COVID-19, а также рассмотрят новые интересные проекты. Вместе с тем представители рынка попытаются выработать механизмы совместного и обоюдного продвижения.



В мероприятии примут участие представители туркомпаний из Китая, Индии, Вьетнама, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Венесуэлы и других стран. Напомним, что в Петербурге планируют восстановить допандемийные объемы турпотока из Индии. До появления коронавируса в город ежегодно приезжали до 20 тысяч путешественников.



Планы по развитию международного туризма в Петербурге обсудят, в частности, представители комитета по туризму Петербурга, эксперты туристической индустрии Китая, замминистра отельной индустрии и туризма Мьянмы, президент Фонда поддержки развития туризма Кыргызской Республики и прочие спикеры. Модератором мастер-майнд сессии выступит Асель Смоляр — международный эксперт по продвижению дестинаций за рубежом.



Также на мероприятие пригласили непосредственно игроков рынка — туроператоров, представителей лечебных и оздоровительных учреждений, представителей В2В сектора туризма. Напомним, что медицинский туризм в Петербурге весьма распространен. Только за два года город заработал на этом почти 2 млрд рублей.



Ожидается, что во время форума Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга и International Marketing & Consulting Agency — IMCA Company Limited подпишут соглашение о сотрудничестве.

О ФОРУМЕ TRAVEL HUB-2022 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Ключевое деловое событие в сфере туризма — Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB-2022 — состоится с 7 по 9 декабря в Северной столице.



В этом году традиционный форум TRAVEL HUB пройдет в концептуально новом формате, объединив несколько мероприятий под общей темой устойчивого развития туризма и его влияния на социально-экономическое развитие регионов и страны в современных условиях.



Организаторами главного зимнего туристического мероприятия федерального уровня выступают Комитет по развитию туризма и Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга.



Участники форума TRAVEL HUB-2022 увидят десятки выступлений экспертов, услышат прогнозы и дискуссии о самых важных вопросах развития внутреннего и въездного туризма. Участие в форуме бесплатно для всех гостей, но нужно пройти онлайн-регистрацию.



Трехдневная программа TRAVEL HUB-2022 включает несколько деловых мероприятий — пленарные, дискуссионные и форсайт-сессии, круглые столы и конференции, сопровождаемые онлайн-трансляцией. Подробная программа Форума доступна на сайте https://travelhub.spb.ru.