Пятый этап программы «Кешбэк за поездки по России» повысил спрос на поездки в Петербург

Пятый этап программы «Кешбэк за поездки по России» стартовал. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», город является третьим по популярности среди туристов, уступая только черноморским курортам и Минеральным водам.

В акции принимают участие несколько десятков петербургских отелей, экскурсоводы составляют новые программы для организованных групп. Специалисты комитета по туризму расскажут о петербургском гостеприимстве во время роуд-шоу в Сибири.

Старт нового этапа «Туристического кешбэка» увеличил спрос на поездки в Петербург более, чем в два раза. Много туристов посетит город в период весенних школьных канинкул и в конце апреля. Популярность этого период эксперты объясняют тем, что билеты еще недороги, но петербургская погода уже подходит для прогулок. Изначально «Туристический кешбэк» появился для поддержки отрасли в «низкий сезон». Но программа оказалась настолько популярна, что теперь распространена на многие региона.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев отметил, что город предлагает варианты на любой бюджет и интерес. Представлена как классическая туристская география, так и новые авторские маршруты.

Кешбэк выгоден не только туристам, но и самой отрасли. Клиенты агентств тратят сэкономленные при покупке путевки деньги сувенирных лавках, ресторанах, на экскурсиях. Эксперты уверены, что экономия в 20% для многих составляет значимую часть бюджета на отдых.

Руководитель объединения турагентств Юрий Мурашов отмечает, что Петербург не очень дешевый город с точки зрения билетов, размещения и экскурсий. Поэтому программа позволяет привлечь дополнительных клиентов для отелей.

242 петербургских отеля уже присоединились к программе кешбэка. Более 300 туристических компаний по всей России продают путевки в Северную столицу. Чаще всего туристы бронируют поездку на июнь — уже сейчас на этот период осуществляется половина бронирований.

Петербуржцы могут стать участниками программы, приобретая путевки у более, чем сотни туроператоров. Одно из выгодных направлений — отдых в санаториях соседнего региона. Во многих из них отдыхающим предложат программы реабилитации после коронавируса. Среди участников кешбэка есть и круизные компании.

Чаще всего петербуржцы пользуются программой, чтобы приобрести путевки в ближайшие регионы — Ленинградскую область и Карелию. Спросом пользуются также экскурсионные туры в Казань, Калининград, по "Золотому кольцу", в Москву. Как рассказал директор туроператора «Невские сезоны» Кирилл Соколов, в мае и июне петербуржцы активно бронируют отдых на море.

Участники программы могут вернуть до 20% от стоимости тура. При этом максимальная сумма возврата не может превышать 20 тысяч рублей. Забронировать номер в отеле участники программы должны не меньше, чем на две ночи, а оплатить бронирование могут только картой «Мир».

Чтобы стать участником программы «Кешбэк за поездки по России» необходимо оплатить тур до 1 мая. Отправиться в поездку можно до 30 июня.