В России за лето внутри страны отдохнуло 25 млн туристов

В России с мая по август 2022 года свой отдых провели 25 миллионов туристов.

Как пишет “МК Калининград”, руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что показатели этого года по внутреннему туризму превысили показатели прошлого года и допандемийного периода.

Согласно ее словам, в Крыму произошло падение спроса на отдых на 19% относительно 2021 года. А вот показатели турпотока по Краснодарскому краю на несколько процентов выросли по сравнению с прошлогодними.

Также сообщается, что Санкт-Петербург, Москва и область, Нижний Новгород, Казань, города Золотого кольца и Русского Севера — стали лидерами по познавательным городским поездкам.

Зарина Догузова также отметила, что многие уже готовятся к осеннему отдыху и старту горнолыжного курорта. Бронирование отелей и продажи туров на этот сезон выросли в несколько раз за счет системы программы туристического кэшбека.