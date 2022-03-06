Конструктор путешествий появился на туристском портале Петербурга

Конструктор путешествий «Открой для себя Санкт‑Петербург» заработал на обновленном туристском портале visit-petersburg.ru. Как сообщает «Петербургский дневник», туристы смогут самостоятельно составить свое путешествие, забронировав перелёт или проезд на поезде, размещение, экскурсионную и развлекательную программу.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев уточнил, что в базе данных находятся более двух тысяч отелей. Составить поездку можно с начальной точкой в любом регионе России или других странах. Конструктор имеет в основе отечественное программное обеспечение.