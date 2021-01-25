Петербург вышел в лидеры по туристическому кешбэку

Также россияне предпочитают ездить в Казань, Москву, Карелию и на Байкал.

Северная столица лидирует среди экскурсионных направлений в рамках программы пятого этапа туристического кешбэка в России.

Среди других направлений, которые выбирают путешественники – Казань, Москва, Карелия и Байкал. К слову, организовать экскурсию на Байкал поможет компания Baikal Nord - https://baikal-nord.ru/.

В целом, на данном этапе программы спрос имеют сезонные горнолыжные туры. Любители зимнего отдыха чаще всего предпочитают поездки в горнолыжный кластер Сочи. Также популярностью пользуются Домбай, Приэльбрусье, Сахалинская область и Шерегеш.

Всего около 200 тыс. туристов уже приобрели туры и проживание в отелях по акции более чем на 5 млрд рублей. Продажи закрываются 18 апреля, следующий этап программы кешбэка запланирован на октябрь.

Ранее сообщалось, что 914 тысяч туристов побывали в Петербурге за время новогодних каникул. Такие данные опубликовал комитет по развитию туризма города.

В новогодний сезон 2019-2020 годов до пандемии турпоток был почти в полтора раза больше: 1,32 миллиона человек. Однако за весь 2021 год в Петербурге побывали примерно 6 миллионов человек.

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что гостей привлекла, в том числе, новая концепция новогодних украшений. На Дворцовой и Манежной площадях появились оригинальные фотозоны.

Свыше 236 тысяч петербуржцев и туристов за праздничные выходные посетили городские театры, музеи и катки. Часть туристов побывала в Петербурге проездом, следуя по маршрутам «Серебряного ожерелья России».