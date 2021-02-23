Петербуржцы активно жалуются на плохую уборку снега

В администрации Санкт-Петербурга получили от горожан более 250 жалоб на уборку снега. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на горячую линию жилищного комитета поступило 63 обращения о неудовлетворительной уборке внутриквартальных территорий, 59 из них остаются на контроле.

Работникам дают сутки, чтобы убрать снег как следует.

На уборку улиц и дорог с 20 февраля петербуржцы пожаловались 194 раза, 113 заявок уже отработаны.

Лидерами по плохой уборке улиц стали Калининский, Выборгский и Адмиралтейский районы города.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне в нашем городе выпало 15 см снега. На снегоплавильные пункты поступили рекордные 45 тыс. кубометров снега.