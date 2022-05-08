Вакцину от коронавируса «Конвасэл» могут испытать на пожилых россиянах в этом году

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции «конвасэл» на гражданах старше 60 лет могут начаться уже в текущем году. Как сообщает ТАСС, такую возможность рассматривает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила агентству, что доклинические и клинические испытания препарата прошли успешно. Вакцина «Конвасэл» не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком.

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавирусной инфекции 18 марта. Это эмульсия для внутримышечного введения, объем одной дозы которой составляет 0,5 мл.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что иммунолог увидел в статистических данных возможный всплеск новой волны коронавируса в России.