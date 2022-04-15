Пожилых россиян могут разрешить вакцинировать от коронавируса «Конвасэлом» к лету

Разрешить иммунизацию от коронавируса вакциной «Конвасэл» пожилых людей в России могут к лету. Как сообщает РИА Новости, к этому времени разработавшее вакцину Федеральное медико-биологическое агентство рассчитывает завершить третью фазу клинических испытаний препарата.

В настоящее время создается план третьей фазы клинических испытаний препарата. Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Конвасэл» 18 марта.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в мае в России прогнозируют новый подъем заболеваемости коронавирусом. О вероятности новой волны инфекции россиян предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко.