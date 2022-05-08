373 новых случая коронавируса диагностировали в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 7 мая, в официальную статистику вошло 373 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

По сравнению с предыдущим днем заболеваемость незначительно выросла. Ранее сообщалось о 357 новых случаях. Всего за время пандемии в Петербурге зарегистрировано 1 522 279 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в больницы Петербурга привезли 95 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Днем ранее госпитализировали существенно больше — 141 человека. Выписаны по выздоровлению 374 петербуржца.

В Петербурге зарегистрировано 14 летальных исходов от коронавируса и его последствий за сутки. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 33 587 горожан.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России запланировано испытание вакцины от коронавируса «Конвасэл» в возрастной группе старше 60 лет.