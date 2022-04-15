Заболеваемость коронавирусом в Петербурге незначительно выросла за сутки

За прошедшие сутки, 14 апреля, в Петербурге в официальную статистику вошли 619 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По сравнению с предыдущими показателями наблюдается незначительный рост. Днем ранее сообщалось о 604 заболевших петербуржцах.

В городе за сутки зарегистрировано 15 летальных исходов от коронавируса и его последствий. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 33 284 петербуржца. Госпитализировали с диагнозом коронавирус 152 петербуржца. Днем ранее в стационары увезли только 130 заболевших коронавирусом горожан.

Количество выздоровевших от коронавируса петербуржцев за сутки сократилось почти вдвое. По данным на 15 апреля накануне выписали 701 человека. Днем ранее сообщалось о 1348 выздоровевших петербуржцах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что вакцину от коронавируса «Конвасэл» готовят к третьей фазе клинических испытаний.