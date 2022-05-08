Новый всплеск коронавируса увидел в России иммунолог

Россия находится в начале нового всплеска заболеваемости ткоронавирусом. Такое заявление сделал иммунолог Николай Крючков в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что всплески заболеваемости коронавирусом в России возможны в течение мая и июна. Первый из них, как ожидается, уже затронул крупные города. О новом подъеме заболеваемости свидетельствуют определенные статистические данные. В частности, по словам экспертов, вывод о новой волне можно сделать на основе динамики смертности и сдвигу в плане числа госпитализаций.

При этом эксперт полагает, что многие россияне новые всплески заболеваемости в мае и июне попросту не заметят. По мнению Николая Крючкова, такой эффект вызывает невозможность выявить все новые случаи заболевания из-за небольшого охвата ПЦР-тестированием россиян.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ограничения по коронавирусу продлены на россйско-финской границе.