В Роспотребнадзоре считают «стелс-омикрон» самым заразным за пандемию

Самым заразным штаммом коронавиурса за все время существования пандемии является «стелс-омикрон». Таким наблюдением поделился руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В беседе с ТАСС эксперт пояснил, что штамм BA.2, иначе называемый «стелс-омикрон» является одним из четырех зарегистрированных подвидов «омикрона». В пиковый период пандемии именно «стелс-омикрон» выявляли у 90% всех пациентов.

Отмечается, что штаммы ВА.4 и ВА.5 в России пока не встречаются. Данными подвидами Камиль Хафизов объяснил новый всплеск коронавируса в ЮАР, отметив, что в других странах они также встречаются крайне редко.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что власти определили меры профилактики коронавирума во время Петербургского международного экономического форума.