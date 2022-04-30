Власти Петербурга определились с мерами профилактики коронавируса на ПМЭФ-2022

Комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавируса на Петербургском международном экономическом форуме разработан в Северной столице. Информация об этом прозвучала на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Рекомендации по соблюдению противоэпидемических мер как в период подготовки, так и непосредственно во время форму, разработал Роспотребнадзор. В частности, предусмотрены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля. Петербургски международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня текущего года и станет юбиленый 25-м мероприятием данного формата.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран.