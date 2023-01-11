Петербургский Роспотребнадзор назвал главные отличия "Кракена"

Из-за активного распространения "Кракена", который является новым подвидом "Омикрона", специалисты решили напомнить его главные отличия от предыдущих вариантов инфекции.

Несмотря на то, что до России "Кракен", зародившийся в США, пока не добрался, местным жителям нужно быть начеку и учитывать главные особенности заболевания. Так, например, новый подвид отличается более высокой скоростью распространения. Об этом рассказали специалисты петербургского Роспотребнадзора.

Прежде всего, "Кракен" опасен тем, что легко передается. В тоже время он не отличается высокой летальностью, а само заболевание новым подвидом проходит в легкой форме.

Отмечается, что как и другие штаммы, "Кракен" передается воздушно-капельным путем. Больше всего заражению подвержены дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Роспотребнадзоре предупредили, что новый подвид может легко оказаться на территории России, так как границы между странами сейчас открыты. Тем не менее, петербуржцев призвали не паниковать и соблюдать меры санитарной безопасности,а также помнить про выработанный иммунитет к другим штаммам коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за последние 24 часа по всей России ушли из жизни 46 человек с COVID-19, при этом в Северной столице медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус.