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За сутки в Петербурге выявлено 2 410 новых случаев заражения COVID-19

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© Фото: Gazeta.SPB/Николай Овсянников

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Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 7 августа, в Петербурге за сутки было выявлено 2 410 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 8 августа (2 303 зараженных). За сутки госпитализировано 107 человек, выздоровели — 1 168.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались семь пациентов. Накануне умерших было больше — девять человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 384 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 484 зараженных, госпитализировано 13 человек. Выздоровели 205 пациентов. За сутки от вируса умер один человек.

Всего в России за сутки было выявлено 20 303 заболевших коронавирусом, скончались 44 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что директор по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала о том, есть ли осложнения у пациентов, зараженных штаммом коронавируса "Омикрон".

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