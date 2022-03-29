1,9 тыс петербуржцев лечатся от коронавируса в стационарах

В петербургских инфекционных стационарах в настоящее время проходят лечение от коронавируса 1,9 тыс петербуржцев. Как сообщили в городском оперативном штабе, в больницах сохранено 2 436 мест для пациентов с коронавирусом. 431 место свернули за минувшие сутки.

В больницы за прошедшие 24 часа поступило 67 петербуржцев с коронавирусом. Выписано 50 человек.