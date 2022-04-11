Покровская больница возобновила плановый прием пациентов

В Петербурге еще один стационар вернулся к плановому приему после работы в качестве инфекционного. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, пациентов по основному профилю снова принимает Покровская больница.

Медицинское учреждение работает как с экстренными, так и с плановыми пациентами. В настоящий момент для них подготовлено 683 койки.

До начала планового приема все помещения больницы прошли тщательную санитарную обработку. За время работы в качестве коронавирусного стационара Покровская больница приняла более 30 тысяч пациентов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в декабре в Петербурге откроют корпус-трансформер Александровской больницы.