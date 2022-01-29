Подростков с коронавирусом повезут в больницу Боткина

В детском инфекционном отделении больницы имени Боткина начнут прием подростков с коронавирусом и подозрением на него. Отделение с весны 2020 года работало на прием взрослых пациентов, однако, сейчас его перепрофилируют обратно в детское.

В комитет по здравоохранению уточнили, что в отделении подготовят 46 коек. Госпитализировать сюда планируют подростков старше 14 лет. В боксах и палатах отделения предусмотрено одноместное и двухместное размещение. Ко всем койкам подведен кислород.

Всего в петербургских стационарах подготовлено 877 коек для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса для подростков старше 12 лет, а также вступили в силу ограничения на посещение несовершеннолетними общественных мест.