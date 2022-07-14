Стало известно, где в Петербурге еще принимают коронавирусных больных

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал, где сейчас принимают коронавирусных больных и как обстоят дела с коечным фондом. Об этом сообщает "МК в Питере".

Выяснилось, что снижение суточной заболеваемости повлияло на возврат ряда больниц к плановой работе. В городе ни одно медицинское учреждение сейчас не работает только с коронавирусными больными. По информации ведомства, таких пациентов принимают в пяти стационарах. Также в ближайшее время в коечном фонде не планируется изменений.

Для больных коронавирусом в Петербурге всего свободно более тысячи коек. 638 коек размещено в Боткинской больнице, в детской больнице №5 имени Филатова 200 коек, 145 коек в городской больнице №40, в Александровской больнице развернуто 50 мест, в клинической больнице имени Боткина 46 мест для детей, а еще 30 в психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова.

Несмотря на низкую заболеваемость в Петербурге сильно снизился коллективный иммунитет. По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Северной столице он равен 25,8%. Хотя на пике он составлял 80%.