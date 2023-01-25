В Петербурге число госпитализаций с ОРВИ и гриппом за неделю сократилось на 20%

В Петербурге наблюдается положительная тенденция по сокращению уровня госпитализации с гриппом, ОРВИ и COVID-19. Благодаря этому медучреждения города стали сокращать инфекционные койки.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Северной столицы, за неделю в городне более чем на 20% упал уровень госпитализации с коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Также отмечается, что в городских медучреждениях сократилось число тяжелых пациентов. На данный момент этот показатель составляет 15%. Отмечается, что в декабре прошлого года он превышал 23%.

Также снижение заболеваемости позволило начать обратное перепрофилирование коечного фонда. Так, например, с начала текущего года из работы с инфекции было выведено 200 коек больницы Святителя Луки и 257 коек в “Семашко”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве на 25 января за сутки число заболевших коронавирусом составило 713 человек.