Более 300 дополнительных коек развернут в Петербурге для больных COVID-19

В Петербурге в ближайшее время развернут более 300 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом 31 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дополнительные больничные места развернут на территории Ленэкспо, а также 20-й больницы Московского района. Для детей коронавирусные койки появятся 22-й детской больнице, кроме того, будет рассмотрен вариант размещения дополнительных мест в Педиатрическом университете.

На сегодняшний день в Северной столице развернуты более 8 тысяч коронавирусных коек, 923 койки из них — для детей. Свободными остаются 25% мест.