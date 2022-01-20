414 пациентов с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге составила 414 человек. Такие данные сообщили в пресс-службе администрации города.

Из 5533 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии находятся 578 человек. 347 петербуржцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают 15 городских и три федеральных стационара. В них подготовлено 8002 койки, из которых свободно 48,10%. 29 799 петербуржцев лечатся от коронавирусной инфекции на дому. 411 человек выписали из больниц за прошедшие сутки.