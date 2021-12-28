База «Победы» появится в Пулково

Авиакомпания «Победа» создаст в петербургском аэропорту «Пулково» базу из десяти самолетов. Воздушные суда будут выполнять авиаперелеты внутри страны.

Как сообщил ТАСС генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков, карту разлета планируется сделать по всей России. Для этих целей в аэропорту создали дочернюю компанию по наземному обслуживанию. Аэропортовую компанию наземного обслуживания воздушных судов Андрей Калмыков назвал искусственным монополистом.

Отмечается, что «Победа» рассматривает и вопрос зарубежных рейсов из Петербурга, в частности, по самым массовым направлениям — Турция, Египет, Италия, Германия. Однако, окончательного решения по этому вопросу пока нет.